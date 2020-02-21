Gheorghe Hagi'nin Barcelona Formasıyla En İyi Anları
Oynadığı döneme damga vurmuş, Türk futbolunda da çok önemli bir yere sahip olan Karpatların Maradona'sı lakaplı Gheorghe Hagi'nin 1994-96 yılları arasında forma giydiği Barcelona'daki en iyi anlarına tanıklık ediyoruz.
21.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:20
Oynadığı döneme damga vurmuş, Türk futbolunda da çok önemli bir yere sahip olan Karpatların Maradona'sı lakaplı Gheorghe Hagi'nin 1994-96 yılları arasında forma giydiği Barcelona'daki en iyi anlarına tanıklık ediyoruz.
Kaynak: Dugout
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