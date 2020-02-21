Gheorghe Hagi'nin Barcelona Formasıyla En İyi Anları

21.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:20

Oynadığı döneme damga vurmuş, Türk futbolunda da çok önemli bir yere sahip olan Karpatların Maradona'sı lakaplı Gheorghe Hagi'nin 1994-96 yılları arasında forma giydiği Barcelona'daki en iyi anlarına tanıklık ediyoruz.