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Gheorghe Hagi'nin Barcelona Formasıyla En İyi Anları

Oynadığı döneme damga vurmuş, Türk futbolunda da çok önemli bir yere sahip olan Karpatların Maradona'sı lakaplı Gheorghe Hagi'nin 1994-96 yılları arasında forma giydiği Barcelona'daki en iyi anlarına tanıklık ediyoruz.

21.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:20

Oynadığı döneme damga vurmuş, Türk futbolunda da çok önemli bir yere sahip olan Karpatların Maradona'sı lakaplı 'nin 1994-96 yılları arasında forma giydiği 'daki en iyi anlarına tanıklık ediyoruz.

Kaynak: Dugout

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