GES projesinde sona gelindi
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GES projesinde sona gelindi

18.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:17
GES projesinde sona gelindi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçe ekonomisine katkı sağlayacak olan GES projesinde imzalar atıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçe ekonomisine katkı sağlayacak olan GES projesinde imzalar atıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "200 Kilovatlık Güneş Enerji Sistemimizin yapım sözleşmesi ECS Teknik Hırdavat Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile imzalandı. İlçe ekonomimiz için oldukça önemli olan bu yatırım hayırlı uğurlu olsun. İlçemizin ekonomik anlamda kazanması yönünde projeler üretmeye ve uygulamaya sokmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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