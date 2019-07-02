Gerileme: AS Monaco'nun Kappa Kitleri

Thierry Henry, David Trezeguet ve Fabian Barthez gibi bazı ünlü yüzler AS Monaco için Kappa takımlarını giydi. Şimdi kulüp 2019-20 sezonu için ikonik markaya dönecek.

Thierry Henry, David Trezeguet ve Fabian Barthez gibi bazı ünlü yüzler AS Monaco için Kappa takımlarını giydi. Şimdi kulüp 2019-20 sezonu için ikonik markaya dönecek.

Kaynak: Dugout

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