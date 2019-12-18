Gercüş'te çiftçilere Amerikan asma fidesi dağıtıldı

18.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:51

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağcılığı geliştirmek ve kırsal kalkınma amacı ile çiftçilere, yüzde 80 devlet destekli Mezrone üzümü çeşidine ait aşılı Amerikan asma ağacı olan 21 bin adet fide dağıtıldı.



İlçe Özel İdare bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, İlçe Özel İdare Müdürü Taner Saraç ve çok sayıda çiftçi katıldı. Fide dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, projelerinin Batman İl Özel İdaresi'nin desteği ile hem Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber yürüttüğümüz proje. Yüzde 80 hibeli 100 çiftçimize 5 dekar alanda bir bağ tesis etmek için geçen 2019 ilkbaharında topladığımız Mezrone çeşidini Bakanlığımızın Tekirdağ Bağ Araştırma Enstitüsü'ne gönderdik. Orada dünyaca tercih edilen Amerikan asması anacı üzerine aşılandı. Sonra bize 21 bin adet fidan geri geldi. Şuan çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu şekilde hem bağ alanlarımız gençleşiyor hem yeni bağ alanları oluşuyor. Aynı zamanda çiftçinin geliri de artıyor. Amerikan asma ağacı, hastalıklara dayanıklı daha kuvvetli gelişme sağlıyor. Dünyaca tercih edilen bir anaç. Çiftçilerimize bu konuda eğitim vereceğiz" dedi.



Çiftçiler aldıkları destek sayesinde verim kalitesinin artacağını belirterek devlet yetkililerine teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA