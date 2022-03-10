Gerçeği soyunma odasının kapısına gelince fark ettiler! Hakemlerin imdadına süpürge yetişti
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Zonguldak U-16 Liginde Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Ereğlispor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde hakemler soyunma odasının anahtarı içerde unutunca karşılama 20 dakika geç başladı. Görevlilerden hemen yardım isteyen hakemler, saha görevlilerin ellerindeki süpürgeyle uzun uğraşlar sonucunda anahtarı içerden almasıyla soyunma odasına girdi.
Zonguldak U-16 Liginde Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Ereğlispor, Alaplı Sahasında karşı karşıya geldi. 11-1'lik skorla ev sahibinin kazandığı mücadele öncesinde ilginç bir olay yaşandı.
KARŞILAŞMA 20 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Hakemler Atakan Pamuk, Batuhan Demiriz ve Umutcan Şahin soyunma odasında üzerlerini değiştirerek ısınmak için sahaya çıktı. Isınmadan sonra yeniden soyunma odasına dönen hakemler anahtarı içerde unuttuklarını fark etti. Ardından hakemler kapıyı açmak için saha görevlilerinden yardım istedi. Hakemler ve saha görevlileri ellerindeki süpürgeyle 20 dakika boyunca anahtarı almak için uğraştı. Uzun uğraşlar sonucunda süpürgeyle anahtar içerden alınarak kapı açıldı.20 dakika sonra hakemler Pamuk, Demiriz ve Şahin, oyuncu listelerini inceledikten sonra maça başlattı.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022