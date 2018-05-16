Yunan Golcü Samaras, Samsunspor Küme Düşünce Alacaklarını Kulübe Bağışladı

Samsunspor'un Yunan golcüsü Samaras, takım 1. Ligden düşünce "Parayı hak etmiyorum." diyerek alacaklarını kulübe bağışladı.

Samaras'ın Türkiye'de yaptığı hareket, ülkesinde olay oldu. Spor Toto 1. Ligde küme düşen Samsunspor'un parçası olan Yunan forvetin, alacaklarını kulübe bağışladığı şeklinde verilen haberlerde bu davranış takdir edildi.

"ALACAKLARINI KULÜBE BAĞIŞLADI"

Mali açıdan sıkıntı yaşanan kulüpte birçok futbolcunun alacaklarını tahsil edemediği, bu paraları almak adına girişimlerde bulunduğunu yazan Yunan basını, Samaras'ın ise takımın küme düşmesi nedeniyle bu paraları hak etmediğini belirterek, alacaklarını kulübe bağışladığını duyurdu.

"YUNAN YILDIZDAN HARİKA HAREKET" BAŞLIĞINI ATTILAR

Yunan Gazzetta "Georgios Samaras sahalarda ender görülen bir harekete imza attı" ifadelerini kullanırken, SportDog internet sitesindeyse "Yunan yıldızdan harika hareket" başlığı atıldı. Gelişmelerle ilgili yapılan değerlendirmede "Milli futbolcu, eşine sık rastlanmayacak bir hareketle sahip olduğu değerleri ortaya koydu" denildi.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (23)

  • SAMSUNSPORLU:
    175 bin avro alacağının sadece 25 bin avrosunu bağışladığı söyleniyor...Yine de güzel hareket.
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  • HABERCİ:
    insanları dil din ırk ayrımı yapan bütün insanlık düşmanı bunlardan nemalananların sonu yolu yol değil bu adilerin peşini bırakırsanız kurtulursunuz.
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