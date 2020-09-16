Genoa, Fenerbahçeli Miha Zajc resmen kiraladı
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Genoa, Fenerbahçeli Miha Zajc resmen kiraladı

İtalyan ekibi Genoa, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı satın alma opsiyonu ile kiraladıklarını ve 2024'e kadar sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

16.09.2020 18:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:12

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı "zorunlu satın alma" maddesiyle birlikte kiraladıklarını açıkladı.

İtalyan ekibinin yaptığı açıklamada, belirli şartlar karşılandığında satın alma maddesinin devreye gireceğini ve oyuncunun bonservisinin resmen alınacağı kaydedildi. Öte yandan Sloven oyuncuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı bilgisi de paylaşıldı.

FENERBAHÇE SADECE KİRALAMAYI AÇIKLADI

Fenerbahçe daha önce yaptığı açıklamada Zajc'ı 1 yıllığına Genoa'ya kiraladıklarını ifade etmiş ve satın alma opsiyonuyla ilgili bir bilgilendirme yapmamıştı.

2019 YILINDA FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU

2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Genoa, Fenerbahçeli Miha Zajc resmen kiraladı
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