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Geniş para arzı Nisan'da yüzde 35 büyüdü

Geniş para arzı (M3), Mart dönemindeki yıllık yüzde 28.6 büyümenin ardından, Nisan'da yüzde 35 büyüdü.

Geniş para arzı Nisan'da yüzde 35 büyüdü
29.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:51

Geniş para arzı (M3), Mart dönemindeki yıllık yüzde 28.6 büyümenin ardından, Nisan'da yüzde 35 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, en dar para tanımı olan M1 de, Mart ayındaki yüzde 48.9 büyümenin ardından, Nisan ayında yüzde 75.1 büyüdü.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı da, hanehalkı için Mart'taki yüzde 23.2 düzeyinden, Nisan'da yüzde 24.5 düzeyine yükseldi.Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler de yıllık bazda Mart ayında yüzde 12.7 yükselirken, Nisan döneminde yıllık bazda yüzde 20 arttı.TCMB'den yapılan açıklamada, "Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir" denildi.Nisan'da geniş para arzı M3'de gözlenen yıllık yüzde 35 büyümede yüzde 22 ile vadelimevduatlardaki artış etkili oldu ve bunu yüzde 9.3 ile vadesiz mevduatlar izlerken, diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.M3'teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 35.4'ü özel sektörden, yüzde 6.7'si genel yönetimden, yüzde 1.0'i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 1.1'i de net dış varlıklardan alacaklarda artış bazında oldu.Diğer taraftan diğer kalemler de net yüzde 9.1 azalış olarak katkı yaptı.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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