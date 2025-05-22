TUSAŞ'tan KAAN Paylaşımı: Türkiye'nin İlk Yerli Muharip Uçağı Testte

TUSAŞ'tan KAAN Paylaşımı: Türkiye'nin İlk Yerli Muharip Uçağı Testte
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, 'Gökyüzüne yazılmış sevdanın izindeyiz' ifadeleri yer aldı.

Tusaş'tan "KAAN" paylaşımı

ANKARA - Türk Havacılık Uzay Sanayii sosyal medya hesabından KAAN'ın gökyüzündeki görüntülerini paylaştı.

Tusaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşunun bulunduğu yeni videoya yer verdi.

TUSAŞ'ın KAAN paylaşımında, "Gökyüzüne yazılmış sevdanın izindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Genel
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