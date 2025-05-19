Taksim Meydanı 19 Mayıs'ta Türk Bayraklarıyla Donatıldı

Taksim Meydanı 19 Mayıs'ta Türk Bayraklarıyla Donatıldı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslendi. Bayram coşkusu yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla artırıldı.

19 Mayıs'ta Taksim Meydanı ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cadde ve işyerleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim meydanı ve çevresi Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı. Bayramı ve sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı birçok turist özellikle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Taksim meydanı başta olmak üzere çevresinde bulunan iş yerlerinin Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslenmesi bayram coşkusunun yaşatıldığını gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - Genel
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