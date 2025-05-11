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Şile Oruçoğlu Köyü'nde 50 Çeşit Doğal Sirke Üretimi

Şile Oruçoğlu Köyü'nde 50 Çeşit Doğal Sirke Üretimi
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Şile Oruçoğlu Köyü'nde 20 yıldır doğal yöntemlerle üretilen sirkeler, hem sağlıklı yaşam arayanların hem de doğallığı tercih edenlerin ilgisini çekiyor. Fatma Çetin, dededen kalma tariflerle 50 çeşit sirke üretiyor ve bu ürünlerin çeşitli sağlık faydaları bulunuyor.

Şile'nin doğasında 50 çeşit şifa: Oruçoğlu Köyü'nde asırlık sirke geleneği

İSTANBUL - Şile Oruçoğlu Köyü'nde 20 yıldır doğal yöntemlerle üretilen sirkeler, hem şifa arayanların hem de doğallık sevenlerin ilgisini çekiyor. Yurt içi ve yurt dışından sipariş alan sirke üreticisi Fatma Çetin, dededen kalma tariflerle 50 çeşit sirke yapıyor.

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Oruçoğlu Köyü'nde doğanın bereketi, geleneksel yöntemlerle şifaya dönüşüyor. Yaklaşık 20 yıldır kendi imkanlarıyla sirke üreten Fatma Çetin, dedesinden ve kayınvalidesinden öğrendiği tarifleri geliştirerek 50 çeşide ulaşan sirke üretimi yapıyor.

Tamamen ormanlardan ve doğal kaynaklardan topladığı meyve ve bitkilerle üretim yaptığını söyleyen Çetin, her sirkenin farklı bir faydası olduğunu belirtiyor. Bal sirkesinden elma sirkesine, aromatik bitkilerden hazırlanan yudumluk sirkeden alıç sirkesine kadar birçok ürün, şifa arayanların ilgisini çekiyor. Ürettiği sirkeleri İstanbul'da bazı pazarlarda, internet üzerinden ve imalathanesinde satışa sunduğunu belirten Çetin, ürünlerinin yurt dışına da gönderildiğini ifade etti.

"Sirke şifadır"

Fatma Çetin, sirke yapım sürecini ve hangi sirkelerin hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini şu sözlerle anlattı: "Evlendiğimden beri yapıyorum. Dedemizden, kayınvalidemden gördüm yapmayı. Az az yapıyorduk ama 20 senedir bilfiil yapıyoruz. Şu an 50 çeşide çıktı sirkelerimiz. Doğal yapıyoruz. Tamamen kendi suyumuzdan, kendi ormanlarımızdan topluyoruz. Mesela bal sirkesi, yapraklı olanlar ayrı, meyve olanlar ayrı. Mesela yudumluk sirkemi ayrı yapıyorum. Yudumluk sirkesini aromatik bitkilerden; biberiye, nane, kekik, defne, adaçayı Bunları dolduruyorum fıçının içine. Bal sirkesi yapımı daha başka. Önüme hangi meyve gelirse, o zaman arttırıyorum. Sirkelerin çok şeylere faydası var. Ağız yaralarına, vücutta kızarıklıklara, soğuk algınlıklarına iyi geliyor. Sirke şifadır."

Karaciğer yağlanması ve mide rahatsızlıklarına da iyi geldiğini söyleyen Çetin, "Hepsinin ayrı ayrı sirkeleri var. Onlara göre veriyoruz. Kalp damar hastalıkları olanlar alıç sirkesini kullanıyor, çok da faydasını görüyor. Elma sirkesi, zayıflamaya iyi geliyor. Şeker hastaları çok faydasını görüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Genel
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