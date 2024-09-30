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PTT Turnuvası İçin Dağıtım Araçlarıyla Gelen Çalışanlar Tepki Topladı

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Kocaeli'de PTT'nin düzenlediği futbol turnuvasına katılan personellerin, kurum araçlarıyla gelmesi vatandaşların tepkisini çekti. Araçları sayan vatandaşlar, duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

Ptt'nin dağıtım araçlarıyla halı saha maçına geldiler

Vatandaş tek tek araçları saydı

KOCAELİ - Kocaeli'de PTT'nin futbol turnuvasına çalışanlar kurum araçlarıyla geldi. Vatandaşlar araçları tek tek sayarak duruma tepki gösterdi.

Kocaeli'de hafta sonu PTT'nin birimler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Seka Park'ta bulunan bir halı sahada düzenlenen turnuvaya personeller dağıtım araçlarıyla geldi. İlçelerden gelen personellerin kuruma ait araçları kullanması vatandaşların tepkisini çekti. Araçları tek tek sayan vatandaşlar, "Kocaeli değil, tüm Türkiye duysun" diyerek duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler de olaya tepkisini dile getirdi.

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PTT Turnuvası İçin Dağıtım Araçlarıyla Gelen Çalışanlar Tepki Topladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KIYAK - Genel
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