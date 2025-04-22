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Papa Francis'in Ölümü İznik'te Üzüntüyle Karşılandı

Papa Francis'in Ölümü İznik'te Üzüntüyle Karşılandı
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Papa Francis'in hayatını kaybetmesi üzerine İznik'te lokma döktürüldü. Esnaf, Papa'nın gelmesinin bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Vatikan, 88 yaşındaki Papa'nın sağlık sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Papa Francis adına lokma döktürdü

BURSA - Papa Francis'in hayatını kaybetmesi, Bursa'nın İznik ilçesinde derin üzüntüye sebep oldu. 21 Mayıs 2025 tarihinde İznik ilçesine gelmesi beklenen Papa'nın ölümü sonrası, esnaf farklı noktalarda lokma döktürdü.

Vatikan, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kardinal Kevin Farrell canlı yayında yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybettiğini ifade etti.

21 Mayıs'ta İznik'e gelmesi beklenen Papa'nın ani ölünü İznik'te herkesi şoka soktu. Papa'nın ziyaret edeceği Bazilika'da Turizm Bakanlığı hummalı bir çalışma sürdürürken gelen ölüm haberinin ardından İznik halkı büyük üzüntü yaşadı. Esnaf, Papa için farklı noktalarında lokma döktürdü.

Vatandaşlar ve esnaf, "Papa'nın gelmesi İznik'in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde programın nasıl olacağı açıklanacaktır" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - Genel
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