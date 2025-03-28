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Otoyolda Bayram Tatili Yoğunluğu Başladı

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sürücüler TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturdu. Yetkililer, ulaşım aksaklıklarını önlemek için gerekli önlemleri aldı.

Otoyolda bayram tatili dolayısıyla akıcı yoğunluk başladı

KOCAELİ - Ramazan Bayramı tatil dolayısıyla yola çıkmaya başlayan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zaman zaman akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Yarın başlayacak 9 günlük bayram tatiline vatandaşlar bugünden yola çıkmaya başlarken, mesai bitimi sonrasında trafiğin daha yoğun olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Genel
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