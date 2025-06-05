Kurban Bayramı Tatilinde Bolu Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Tatilinde Bolu Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin akın akın yola çıkmasıyla Bolu'nun TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araçlar, Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu Rampaları'nda güçlükle ilerliyor, bazı noktalarda trafik durma noktasına geliyor.

Tatilciler akın akın gidiyor

BOLU - Kurban Bayramı'nda memleketlerine gitmek isteyen tatilciler sebebiyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik güçlükle ilerliyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için tatilciler arife günü sabahın erken saatlerinde yola çıkmaya başladı. Bolu'nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Araç arızalanmaları ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle Bolu geçişinde araçlar güçlükle ilerliyor. Trafik yoğunluğunun gün boyunca kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı

45 derece sıcaklıkta ibadet heyecanı! Hacı adayları Arafat'ta
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.