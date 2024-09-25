Küçükçekmece'de Atıyla Cadde Ortasında Koşan Adam Şaşkınlık Yarattı
İstanbul Küçükçekmece'de cadde ortasında atını dört nala koşturan bir kişi, trafikten bağımsız şekilde sergilediği bu ilginç performansla vatandaşların dikkatini çekti. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Küçükçekmece'de ilginç görüntü...Cadde ortasında atını dört nala böyle koşturdu
İSTANBUL - Küçükçekmece'de cadde üzerinde atını dört nala koşturan bir kişi, kameralara yansıdı.
İlginç görüntü dün akşam Sefaköy'de kaydedildi. Cadde ortasında trafiğe aldırış etmeden atını dört nala koşturan bir kişi şaşkınlıkla karşılandı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY PEHLİVAN - Genel