Küçükçekmece'de Atıyla Cadde Ortasında Koşan Adam Şaşkınlık Yarattı

Küçükçekmece'de Atıyla Cadde Ortasında Koşan Adam Şaşkınlık Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de cadde ortasında atını dört nala koşturan bir kişi, trafikten bağımsız şekilde sergilediği bu ilginç performansla vatandaşların dikkatini çekti. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Küçükçekmece'de ilginç görüntü...Cadde ortasında atını dört nala böyle koşturdu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de cadde üzerinde atını dört nala koşturan bir kişi, kameralara yansıdı.

İlginç görüntü dün akşam Sefaköy'de kaydedildi. Cadde ortasında trafiğe aldırış etmeden atını dört nala koşturan bir kişi şaşkınlıkla karşılandı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY PEHLİVAN - Genel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.