Küçükçekmece'de Atıyla Cadde Ortasında Koşan Adam Şaşkınlık Yarattı

Küçükçekmece'de ilginç görüntü...Cadde ortasında atını dört nala böyle koşturdu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de cadde üzerinde atını dört nala koşturan bir kişi, kameralara yansıdı.

İlginç görüntü dün akşam Sefaköy'de kaydedildi. Cadde ortasında trafiğe aldırış etmeden atını dört nala koşturan bir kişi şaşkınlıkla karşılandı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyadan paylaştı.