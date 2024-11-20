Kırklareli'nde İstavrit ve Çinekop Bolluğu

Kırklareli'nde İstavrit ve Çinekop Bolluğu
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Kırklareli'nde İstavrit ve Çinekop Bolluğu
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Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde balıkçılar, sabah saatlerinde denize açılarak istavrit ve çinekop bolluğuyla döndü. Balıkçı Yener Çakır, son günlerde denizdeki balık miktarının oldukça fazla olduğunu belirtti.

Kırklareli'nde istavrit ve çinekop bolluğu

KIRKLARELİ - Karadenize kıyı bulunan Kıyıköy beldesinde istavrit ve çinekop bolluğu yaşanıyor.

Karadenize kıyı bulunan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar sabahın erken saatlerinde denize açıldı. Gün boyu denizde istavrit ve çinekop iznini süren balıkçılar limana yüzlerce kasayla döndü.

Balıkçı Yener Çakır, denizde son günlerde çok balık bolluğu yaşandığını ifade ederek, "Bu gün denden çinekop, istavrit çıktı. Sezonun başından beri balık güzel gidiyor" dedi.

Çakır, hava soğuk olsa bile denizde nasibini aradıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Genel
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