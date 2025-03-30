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İzmir'de Bayram Sessizliği: Kordonboyu Boş Kaldı

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü, İzmir'in Kordonboyu'nda sessizlik hakim oldu. Normalde kalabalık olan sahil şeridi, tatilcilerin tercihini Çeşme'den yana kullanmasıyla boş kaldı. Dron ile havadan görüntülenen sakinlik dikkat çekti.

İzmir'in kalbinde bayram sessizliği

İZMİR - Ramazan Bayramı'nın ilk günü, İzmir'in kalbi konumunda olan Konak Kordonboyu adeta boş kaldı. Kordon'daki bayram sessizliği dron ile böyle görüntülendi.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir'in merkez ilçelerinde sessizlik hakim oldu. Normal şartlarda günün her saati yoğunluğun yaşandığı Kordonboyu, sabah saatlerinde sessizliğe büründü. İzmir'in kalbi konumundaki sahil şeridinin boş kalması dikkatlerden kaçmazken bölgedeki sakinlik dron ile havadan görüntülendi.

Tatilciler Çeşme'yi tercih etti

Öte yandan yerli ve yabancı tatilcilerin bayramda en çok tercih ettiği ilçe ise turizm cenneti Çeşme oldu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte Çeşme'deki otel rezervasyonları yüzde 10 artarken, otel doluluk oranının ise yüzde 80'lere yaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET PAMUK - Genel
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