İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İstanbul'da suya zam yapıldı
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İstanbul'da Suya Yüzde 10 Zam Yapıldı

İstanbul'da Suya Yüzde 10 Zam Yapıldı
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İBB Meclisi'nde alınan kararla, İstanbul'daki konutların yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe su birim fiyatı 42,37 TL'den 46,62 TL'ye çıktı. Zam, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İstanbul'da suya yüzde 10 oranında zam yapıldı

İSTANBUL - İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. Buna göre İstanbul'daki konutların yüzde 85'nin kullandığı 1. kademe su birim fiyatı 42,37 TL' den 46,62 TL'ye çıktı. Karar 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İBB Meclisi Mayıs ayı 2'nci oturumu İSKİ Genel Kurulu toplantısı, Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık ettiği genel kurulda, kurumun 2024 yılı faaliyet raporunu Genel Müdür Vekili Vahit Doğan okudu. Ardından mecliste grubu bulunan partilerinden birer kişi faaliyet raporu hakkında konuşma yaptı. İSKİ 2024 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı gündemine sunulan diğer teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy çokluğu ile kabul edilmesiyle, İstanbullu konut abonelerinin yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 10 zam yapıldı. Buna göre İstanbul'daki konutların yüzde 85'nin kullandığı 1. Kademe su birim fiyatı 42,37 TL' den 46,62 TL'ye çıktı. Karar 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - Genel
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