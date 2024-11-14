İstanbul Boğazı Çift Yönlü Gem Trafigine Kapandı
İstanbul Boğazı, 'Transocean Barents' sondaj gemisinin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu durumun geçici olduğu belirtildi.
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
İSTANBUL - İstanbul Boğazı, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel