Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

İmamoğlu'na destek için açılan stantta bıçaklı saldırı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Halfeti Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti, bayram tatilinin üç gününde 10 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Halfeti, misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Halfeti, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik sakin şehri Halfeti, bayram tatilinin üç gününde binlerce ziyaretçinin akınına uğradı.

Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi dokusuyla da dikkat çeken Halfeti, ziyaretçi akınına uğruyor. Güzel havayı ve bayram tatilini fırsata çeviren ziyaretçiler, ilçe girişindeki yollarda ve merkezde yoğunluk oluşturdu. Turizm yetkililerinden alınan bilgiye göre, 9 günlük bayram tatilinin ilk dört gününde ilçeye, zaman zaman yağışlı geçen havaya rağmen 10 binin üzerinde ziyaretçinin giriş yaptığı bildirildi.

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Halfeti, Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İlçede yaşanan yoğunluk dolayısıyla esnafın yüzü gülerken, ziyaretçiler tur tekneleri ile Fırat Nehri üzerinde aileleri ile güzel vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.