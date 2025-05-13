Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Engelliler Haftası İçin Mavi Işıklandırıldı
İstanbul'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi renkle aydınlatıldı. Işıklandırma, Kamuda Çalışan Engelliler Derneği'nin girişimleriyle gerçekleştirildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Engelliler Haftası sebebiyle ışıklandırıldı
İSTANBUL - 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi renkle aydınlatıldı. Mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beşiktaş'tan görüntülendi.
Kamuda Çalışan Engelliler Derneği girişimleriyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ışıkla mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beşiktaş'tan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - Genel