F-4E Phantom Uçakları ile Fil Yürüyüşü Etkinliği

F-4E Phantom Uçakları ile Fil Yürüyüşü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
F-4E Phantom Uçakları ile Fil Yürüyüşü Etkinliği
Haber Videosu

Eskişehir'de, Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1974'te katılan F-4E Phantom uçaklarının 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 10 savaş uçağının 'Fil yürüyüşü' gösterisi yapıldı. Etkinlikte havacılık fotoğrafçıları ve basın mensupları da yer aldı.

10 tane F-4E Phantom uçağıyla 'Fil yürüyüşü' yapıldı

ESKİŞEHİR - 1974 yılında Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılan F-4E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen etkinlikler, 10 tane savaş uçağının 'Fil yürüyüşü' gösterisiyle sona erdi.

Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1974 yılında katılan F4-E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik tertip edildi. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliklerde, 'Panter Filo' olarak adlandırılan 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı'na bağlı olan 5 uçak geçiş yaparak havalandı. Çok sayıda ülkeden gelen 700'e yakın havacılık fotoğrafçısı ve basın mensuplarının bulunduğu alandan alçak uçuş ve ikili kol uçuşu yaptı.

Sembolik olarak gövde bölgesinde Türk bayrağı ve kuyruk bölgesinde Mustafa Kemal Atatürk çizimleri ile süslenen F4-E Phantom II savaş uçağının ve beraberindeki 4 uçağın, uçuşlarını tamamlamasının ardından 'Fil yürüyüşü' gerçekleştirildi. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan 10 tane savaş uçağı ile gerçekleştirilen 'Fil yürüyüşü' etkinliğe katılanların büyük beğenisini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Genel
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Bella Hadid'i gören Ozan Tufan karısını bırakıp gitmiş

Bella Hadid'i görünce karısını bırakıp gitmiş
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Kendisinden haber alamadığı oğlunu bağ evinde baltayla öldürülmüş halde buldu

Günlerdir haber alamadığı oğlunu baltayla öldürülmüş halde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.