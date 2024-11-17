F-4E Phantom Uçakları ile Fil Yürüyüşü Etkinliği

10 tane F-4E Phantom uçağıyla 'Fil yürüyüşü' yapıldı

ESKİŞEHİR - 1974 yılında Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılan F-4E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen etkinlikler, 10 tane savaş uçağının 'Fil yürüyüşü' gösterisiyle sona erdi.

Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1974 yılında katılan F4-E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik tertip edildi. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliklerde, 'Panter Filo' olarak adlandırılan 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı'na bağlı olan 5 uçak geçiş yaparak havalandı. Çok sayıda ülkeden gelen 700'e yakın havacılık fotoğrafçısı ve basın mensuplarının bulunduğu alandan alçak uçuş ve ikili kol uçuşu yaptı.

Sembolik olarak gövde bölgesinde Türk bayrağı ve kuyruk bölgesinde Mustafa Kemal Atatürk çizimleri ile süslenen F4-E Phantom II savaş uçağının ve beraberindeki 4 uçağın, uçuşlarını tamamlamasının ardından 'Fil yürüyüşü' gerçekleştirildi. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan 10 tane savaş uçağı ile gerçekleştirilen 'Fil yürüyüşü' etkinliğe katılanların büyük beğenisini topladı.