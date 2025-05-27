Esenyurt'ta Giyim Mağazası Açılışında İzdiham

Esenyurt'ta Giyim Mağazası Açılışında İzdiham
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Esenyurt'ta bir kadın giyim mağazası açılışında indirimli ürünler için kadınlar arasında büyük bir yarış yaşandı. Uzun kuyruklar oluşurken açılışta izdiham meydana geldi.

Esenyurt'ta giyim mağazası açılışında adeta izdiham yaşandı

Kadınlar indirimli ürünleri almak için birbiriyle yarıştı

İSTANBUL - Esenyut'ta bir kadın giyim mağazası açılışında adeta izdiham yaşandı. Mağazanın kapısında uzun kuyruklar oluşurken, kadınlar indirimli ürünleri almak için adeta birbiriyle yarıştı.

Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bir kadın giyim mağazası, açılışa özel indirimler yapacağını duyurdu. Açılış saatinin öncesinde kapıda toplanan kadınlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın açılışı ile içeride adeta izdiham yaşandı. İndirimli ürünleri almak için birbiriyle yarışan kadınlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHSUN IŞIKLI - Genel
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