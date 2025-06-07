Eminönü'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu
İstanbul'un tarihi turistik noktalarından Eminönü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Vapur iskelelerinde yoğunluk oluştu ve bu kalabalık havadan dron ile görüntülendi.
Tarihi Eminönü'nde bayram yoğunluğu
İSTANBUL - İstanbul'un tarihi turistik noktalarından Eminönü Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Vapur iskeleleri ve çevresinde oluşan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.
Kurban Bayramını İstanbul'da geçiren vatandaşlar tarihi turistik noktalardan Eminönü'nü tercih etti. Bayramlarının ikinci gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar Eminönü'ne gelerek sevdikleriyle vakit geçirdi. Vapur iskeleleri ve çevresinde de yoğunluk oluştu. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.