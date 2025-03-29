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Eminönü'nde Bayram Öncesi Alışveriş Yoğunluğu

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İstanbul'un Eminönü bölgesinde, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Mısır Çarşısı'nda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklar alıyor. Alışverişin artması bekleniyor.

Eminönü'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu böyle görüntülendi

Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı

İSTANBUL - İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinin yer aldığı Eminönü'nde, bayram öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Kentin uğrak yerlerinden olan Mısır Çarşısı ve çevresine gelerek alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı'nda bulunan Mısır Çarşısı'na akın etti. Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı. Yoğunluğun yarından itibaren artması beklenirken, çarşı ve çevresinde oluşan insan kalabalığı dron ile görüntülendi.

Öte yandan alışveriş yapmak için Mısır Çarşısına gelen Necati Sarı, "Herkes bütçesine göre hareket ediyor. Tabii pahalı, alan var alamayan var. Allah yardımcıları olsun. Tabii bu bayram diğer bayramlar gibi pek eskisi gibi değil. Filistin'de yapılanlar, o zulümler oradakiler de bizim kardeşlerimiz. Bayram olup olmadığını da ne bileyin insan pek anlamıyor. Eskiden bizim zamanımızda bayramlar, bayramdı, şuan pek öyle değil ki. Şimdi telefon çıkmış, telefonla bayramlaşıyorlar. Ne büyükleri doğru düzgün ziyaret kalmış, ne gidip gelmek kalmış. Filistin'de ölen bebekler, orada insanlar iyice buruk geçiriyorlar. Cenab-ı Allah oraya da bir yardım eyler İnşallah. Bir an önce onlar da bayrama kavuşur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
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