Türkiye'nin bir ucunda rekor denemesi! 40 saniye dayanabildi

Kars'ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne atlı kızağa binmek üzere gelen İclal Güvenç, kızakçıların gölün üzerinde buzlarını kırarak balık tutmak için kullandığı yere geldi. Burada koluna bağladığı halat ile eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdi.

40 SANİYE DAYANABİLDİ

Rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 40 saniye kalabildi. Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir'in yardımıyla sudan çıktı. Güvenç'in daha sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.