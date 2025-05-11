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Denizkurdu-2025 Tatbikatı'nda Bayraktar TB3 SİHA'lar Başarıyla Uçuş Gerçekleştiriyor

Denizkurdu-2025 Tatbikatı'nda Bayraktar TB3 SİHA'lar Başarıyla Uçuş Gerçekleştiriyor
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği Denizkurdu-2025 tatbikatında ilk kez iki Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisinde başarıyla hazırlık uçuşları yapıyor. Testler sırasında Türkiye'nin milli teknoloji ürünü SİHA'ların kontrol süreçleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'Denizkurdu-2025' tatbikatı hazırlık uçuşları başarıyla sürüyor

İSTANBUL - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında 2 adet Bayraktar TB3 SİHA hazırlık uçuşlarına başarıyla devam ediyor. Tatbikatta TCG Anadolu'da ilk kez iki milli SİHA aynı anda konuşlanırken, testleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu gemide gözlemde bulundu.

Deniz Kuvvetleri komutanlığı tarafından 9 Mayıs 2025 tarihinde Keşan'dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisine intikal ederek konuşlandı. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı. 2 adet SİHA art arda kalkış ve iniş gerçekleştirilirken, kontrol süreçleri eş zamanlı olarak TCG Anadolu üzerindeki Yer Kontrol İstasyonu aracılığıyla yürütülüyor. Tüm kalkış ve inişler, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştiriliyor. Tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar ikişer adet MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı gerçekleştirecek. Atışlar sonrası Bayraktar TB3 SİHA'lar TCG Anadolu çevresinde kol uçuşu ve selamlama geçişi icra edecek. Bu görevler, 14 Mayıs 2025'te düzenlenecek Seçkin Gözlemci Günü kapsamında tatbikat senaryosunun bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

TCG Anadolu'da ilk kez iki milli SİHA aynı anda konuşlandı

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, 22 Nisan'dan itibaren TCG Anadolu gemisinde Saros Körfezi açıklarında yürütülen testlerde toplam 24 sorti gerçekleştirdi. 25 Nisan 2025'te Keşan'dan kalkış yapan 4. prototip TB3 (PT-4), ilk kez gemiye iniş yaparak test sürecine katılmış; böylece TCG Anadolu'da ilk kez iki milli SİHA aynı anda konuşlandı. Testleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yerinde takip ederken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da gemide gözlemde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZÖHRE ALAGÖZ - Genel
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