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Çanakkale'nin Elektrik İhtiyacını Karşılayacak Enerji Gemisi Boğazdan Geçti

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Kardeniz Powership Orka Sultan gemisi, 417 megavat kapasitesiyle Çanakkale'nin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte. Gemi, devasa boyutlarıyla vatandaşların ilgisini çekti.

Çanakkale'nin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üreten gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan, Çanakkale'nin elektriğini karşılayabilecek güçte enerji üreten Kardeniz Powership Orka Sultan gemisi geçti.

Yalova'dan Irak'ın Basra kentine gitmek üzere yola çıkan ve kendi başına bir enerji santrali olarak hizmet veren Karadeniz Powership Orka Sultan isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Devasa boyutları ve enerji kapasitesiyle dikkat çeken gemi, boğazdan geçişi sırasında vatandaşların ilgisini çekti.

289 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip olan enerji gemisi, 417 megavatlık elektrik üretim kapasitesiyle, neredeyse Çanakkale ilinin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip bulunuyor. Gemi, 87.493 groston ve 172.564 deadweight ton ağırlığıyla açık denizlerde büyük ölçekli enerji desteği sağlayabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YÜKSEL - Genel
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