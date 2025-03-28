Büyük İstanbul Otogarı'nda Bayram Hareketliliği

Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi

İSTANBUL - Büyük İstanbul Otogarı'nda 9 günlük bayram tatili nedeniyle yaşanan araç hareketliliği havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Memleketlerine ya da çeşitli noktalara ziyaretlere gitmek için otogara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Otogarda oluşan araç hareketliliği ise dron kamerasına yansıdı.