Büyük İstanbul Otogarı'nda Bayram Hareketliliği
İstanbul'daki Büyük İstanbul Otogarı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğun araç hareketliliği ve kalabalıkla karşılaştı. Dron ile havadan görüntülenen otogar, tatil için memleketlerine giden vatandaşlarla doldu taştı.
Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi
İSTANBUL - Büyük İstanbul Otogarı'nda 9 günlük bayram tatili nedeniyle yaşanan araç hareketliliği havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Memleketlerine ya da çeşitli noktalara ziyaretlere gitmek için otogara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Otogarda oluşan araç hareketliliği ise dron kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel