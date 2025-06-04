Bursa'da 4 Boynuzlu Koç Dikkatleri Üzerine Topluyor

Kurban pazarının gözdesi.... 4 boynuzlu koçu görenler şaşırıyor

Sıcaktan bunalan kurbanlıkları serinlettiler

4 boynuzlu koçun her boynuzuna 10 bin lira istiyor

BURSA - Bursa'da kurbanlık olarak satılan 4 boynuzlu koçu görenleri hayrete düşürüyor. Ortalama bir kurbanlık koç 25 ila 35 bin lira arasında alıcı bulurken, dört boynuzlu koçun sahibi her boynuz için 10 bin lira istiyor. Öte yandan çadır altında bekleyen koçlar sıcak hava sebebiyle terlerken, yetiştiriciler ise hayvanların serinlemesi için farklı yöntemlere başvuruyor.

Bursa Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artarken, 4 boynuzlu koç görenlerin ilgisini çekti. Kurbanlık almak için pazara gelenler dört boynuzlu koçu görünce hayrete düştü. Ortalama bir kurbanlık koç 25 ila 35 bin lira arasında alıcı bulurken, dört boynuzlu koçun sahibi her boynuz için 10 bin lira istiyor.

Gören vatandaşların hayrete düştüğünü belirten koç sahibi, "Koçumuzun her boynuzuna 10 bin lira istiyoruz. Bunun özelliği olduğu için o parayı istiyoruz. Diğer hayvanlarımız 25-35 bin lira arasında. Gören vatandaşlar 'Bu ne böyle ilk defa gördüm' diyor" şeklinde konuştu.

Sıcak hava kurbanlıkları terletti

Öte yandan çadır altında bekleyen koçlar sıcak hava sebebiyle terlerken, yetiştiriciler ise hayvanların serinlemesi için farklı yöntemlere başvuruyor. Hayvan sahipleri, özellikle ayaklarda pişik ve sıcak çarpması riskine karşılık, kurbanlık koçların ayaklarına hortumla su tutarak serinletmeye çalışıyor.