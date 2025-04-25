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Bodrum'da Ultra Lüks Yat: Haftalık Kira 1.1 Milyon Euro

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Bodrum'da, Malta bayraklı 85 metre uzunluğundaki Solandge mega yat, haftalık 1.1 milyon Euro kiralanarak dikkat çekiyor. Yat, yakıt ikmali için 20 tankerle toplamda 128 ton yakıt alarak limana yanaştı.

Yüzen saray Bodrum'da: 1 haftalık kira 1.1 milyon Euro, yakıt bedeli 5 milyon TL

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt almaya gelen Malta bayraklı, 85 metre uzunluğundaki Solandge isimli ultra lüks yat 128 ton yakıt aldı. Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesine yanaşan yatın haftalık kirasının ise 1 milyon 150 bin euro olduğu öğrenildi.

Adeta yüzen bir oteli andıran mega yat, yakıt ikmali için Bodrum'a geldi. Yatın yakıt ihtiyacını karşılamak üzere iskeleye peş peşe gelen yaklaşık 20 tankerle toplamda 128 ton yakıt ikmali gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 milyon liralık yakıt aldığı öğrenildi.

Haftalık kira bedelinin 1 milyon 150 bin Euro olduğu öğrenilen Solandge, görenleri kendine hayran bıraktı. İçerisinde yok yok olan mega yatta, masaj odası, tam donanımlı spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, özel VIP süitler, 12 kişinin aynı anda konaklayabileceği ultra konforlu odalar ve dikkat çeken bir de mini denizaltı yer alıyor.

Milyon dolarlık lüksüyle göz kamaştıran yatın kim tarafından kiralandığı hakkında bilgi verilmezken, yat çevresinde güvenlik önlemleri dikkat çekti. Yatın, kısa süreli yakıt ikmalinin ardından Ege kıyılarında turuna devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Genel
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