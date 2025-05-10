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Beşiktaş'ta Boks Hocası Kadına Bıçaklı Saldırıdan Tutuklandı

Beşiktaş'ta Boks Hocası Kadına Bıçaklı Saldırıdan Tutuklandı
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Beşiktaş'ta boks hocası Furkan K., tartıştığı Sibel M.'yi bıçaklayarak yaraladı ve ardından yumruklarla saldırdı. Kadının durumu kritikken, şüpheli hızla yakalanarak tutuklandı.

Beşiktaş'ta bir kadına bıçaklı ve yumruklu saldırıda bulunan boks hocası tutuklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir kadına bıçaklı ve yumruklu saldırıda bulunan boks hocası Furkan K. tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel M. ile mahallesinde bulunan spor salonunu işleten ve aynı zamanda boks hocası olduğu öğrenilen Furkan K., arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Furkan K., bıçakla Sibel M.'yi yaraladı. Yere yığılan Sibel M.'ye Furkan K. yumruklarla saldırmaya devam etti. Kadının yardım çığlıklarına komşular ve çevredekiler koşarken şüpheli Furkan K. olay yerinden kaçtı.

Sibel M., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sibel M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli Furkan K. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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