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Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da Başarıyla Test Edildi

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Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU gemisinde kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamlayarak, dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olma özelliğini taşıyor.

Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

İSTANBUL - Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, gemi testlerini başarıyla sürdürüyor. Bayraktar TB3 3'üncü gününde de 'tam otomatik' kalkış ve iniş testlerine devam etti. Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, test görüntülerini "Deniz ufkuna alıştı bir kere..." notuyla paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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