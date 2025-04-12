ABD-İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı

ABD ve İran arasında tarihi görüşme! İran'dan dikkat çeken ilk yorum
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

Bakan Yumaklı: 'Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de son günlerde yaşanan aşırı soğuk ve don olaylarının, tarihindeki en büyük zirai don olaylarından biri olduğunu açıkladı. Sıcaklıkların -15 dereceye kadar düştüğünü belirten Bakan, üreticilere destek için 7/24 sahada olduklarını vurguladı.

Bakan Yumaklı: "Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın-15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" ifadesini kullandı.

10-11-12 Nisan tarihlerinde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu Türkiye; don, kar yağışı ve dolu gibi olaylar ile karşı karşıya kaldı.

"Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık"

Duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" ifadelerini kullandı.

"7/24 sahada ve üreticimizin yanındayız"

Tüm üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7/24 sahada ve üreticimizin yanındayız. Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler" ifadelerine yer verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.