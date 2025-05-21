Adıyaman'da Hububat Hasadı Arpa ile Başladı, Verim Düşük

Adıyaman'da Hububat Hasadı Arpa ile Başladı, Verim Düşük
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Adıyaman'da iklim şartları ve kuraklık nedeniyle hububat rekoltesinde düşüş yaşandı. Arpa hasadı Kuyulu köyünde başladı, ancak geçen yıla göre verim düşük. Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklığa dayanıklı yeni ürün çeşitleri için demonstrasyon çalışmaları yürütüyor.

Adıyaman'da hububat hasadı arpa ile başladı

ADIYAMAN - İklim şartları nedeniyle verimin düştüğü Adıyaman'da hububat hasadı başladı.

Kuraklık, don ve dolu nedeniyle bu yıl rekoltenin düştüğü hububat tarlalarına biçerdöverler girdi. Adıyaman'da Kuyulu köyünde arpa hasadı yapıldı.

Adıyaman'da 2024 yılında 589 bin dönüm ekili alandan 195 bin ton buğday, 585 bin dönüm ekili alandan ise 192 bin ton arpa elde edilmişti. Bu yıl ise 614 bin dekar buğday, 296 bin dekar arpa ekimi gerçekleşti. Arpa ekili alan azalırken buğday ve nohut ekili alan arttı. Yaşanan kuraklık sonrasında rekoltenin düşük olması bekleniyor. Öngörülen kuraklık nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kuraklığa dayalı yeni ürün çeşitleri için demonstrasyon çalışmaları yürütülüyor.

Hasatla ilgili bilgi veren Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, "Bu sene Adıyaman'ın ilk arpa hasadını burada gerçekleştiriyoruz. Tabi geçen yıla nazaran rekoltede bir düşüş var. Bu ön görmüş olduğumuz bir düşüştü. İstemiş olduğumuz ölçekli yağış alınamadı bu sene Adıyaman'da. Yaşanan dolu ve don hadiselerinden de kaynaklı olarak bir şekilde bir düşüşümüz var. Tabi ki bu iklimsel değişiklikleri bundan sonraki yıllarda açıkçası yaşayacağız. Buna nazaran bakanlığımızın da öngörmüş olduğu tarımsal üretim planlamamızda almış olduğumuz önlemler var. Bu önlemlerden bir tanesi yeni çeşitlerin, kuraklığa özellikle dayanıklı olan çeşitlerin geliştirilmesi. Bu noktada demonstrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimizle beraber belirlemiş olduğumuz lokasyonlarda demostrasyon çalışmalarını yeni çeşitlerle kuraklığa dayalı yeni çeşitlerle yapıyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, "Arpanın verimi çok düşük. Bu verimin düşük olmasının sebebi kuraklık geçti. Kuraklıktan dolayı da herhangi bir verim alınmadı. Eğer verim yüksek olmuş olsaydı çiftçimizin sofrasına bereket düşerdi, hanesine mutluluk düşerdi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Genel
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