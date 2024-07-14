160 kiloluk Cingöz, 1,5 metrelik döneri yemeye çalıştı

1,5 metrelik döneri yemeye çalışan 160 kiloluk Cingöz: "Normal bir insan asla yiyemez"

Yarışmayı düzenleyen Abdullah Gencer, "Bunda yiyebilecek cüsse var diye düşündüm"

HATAY - Hatay'da sosyal medya üzerinden başlatılan 1,5 metrelik döner yeme yarışmasına katılan Sergen Cingöz, imkansızı başarmak için çıktığı yolda dönerin metresini 1 yiyebildi. Bin TL'lik ödül için kıyasıya mücadele eden Cingöz'ün döneri yemek için verdiği mücadeleyse anbean görüntülendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Abdullah Gencer, depremin yıktığı memleketinde çektiği görüntüler ve yaptığı paylaşımlarla hemşerilerine moral oluyor. Gencer, sosyal medya üzerinden Hatay'ın meşhur dönerinin tanıtımı amacıyla "1,5 metre döneri kim yiyebilir?" isimli bir yarışma başlattı. Gencer'in başlattığı yarışmaya ilk katılansa 160 kilogramlık Sergen Cingöz oldu. Birçok kişi tarafından imkansız olarak görülen yeme yarışmasında kendine güvenen Cingöz, kameraların önünde hazırlanan ve ölçümü yapılan 1 buçuk metrelik Hatay dönerini yemeye başladı.

Sosyal medya fenomeni Abdullah Gencer'in başlattığı bin TL ödüllü yarışmanın ilk katılımcısı olan Sergen Cingöz, dönerin 1 metrelik kısmını yemeyi başardı.

"Normal bir insan asla yiyemez"

İmkansızı başarmak için çıktığı yolda dönerin 1 metresini yiyen Sergen Cingöz, "Döner yedim, yemeye çalıştım. Döner 1,5 metreydi. Ben 1 metresini yedim geriye 50 santimetre kaldı. İlk başta yemeye başlayınca zor olduğunu anladım. 1 metresini yemiştim ve geriye 50 santimetre bir şey kalmıştı. Başlangıç çok iyiydi. Sonlara doğru bitirme hissi ve isteği vardı ama artık gitmiyordu. Normal bir insan asla yiyemez. Bence imkansızdı. Son ana kadar bunu bitirme hissi var ama insan vücudunun sınırını kendisini bilmeli. Evet geniş olabilirim ama sınırımızı bilmek iyidir. O yüzden durdum ve yiyemedim. Yoksa devam etme isteği halen var. Bayağı kilom var. Güzel bir kilomuz var" dedi.

"Bunda yiyebilecek cüsse var diye düşündüm"

120 kiloluk Cingöz'de devasa döneri yiyebilecek kapasiteyi gördüğünü fakat sonucun olumsuz sonuçlandığını dile getiren Abdullah Gencer, "Ben sosyal medyada bir yarışma başlattım. 1,5 metre döner yaptık. Bunu yiyebilecek arkadaşlar yoruma gelsin dedim. Yorumdan seçeceğim ve yorumlardan baktım. Arkadaşı gördüm. Ben de bu arkadaş yiyebilir diye seçtim. Bunda yiyebilecek cüsse var diye düşündüm. İlk başta güzel başladı. Güzel yedi. Sonrasında biraz tıkanmaya başladı ve zorlandı. Ondan sonrasında ortalara doğru falan böyle biraz yalpaladı ama sonrasında yemeyeceğini anladı 1,5 metreydi ve 1 metresini yemişti" ifadelerini kullandı.