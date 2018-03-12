Gençlikspor ve Unwomen İşbirliği

Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN) tarafından yapılan projenin açılışı ve malzeme dağıtımı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN) ve Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 14-19 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk kadınların birbirine uyumunu sağlamak amacıyla imzalanan projede malzeme dağıtımı yapıldı. 50 Türk ve 50 Suriyeli kadın proje kapsamında savunma eğitimi ve 5 spor branşında spor eğitimi alıyor. Projenin açılış ve malzeme dağıtım töreninde açıklamada bulunan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, bu tür projelere ihtiyaç duyulduğunu ve genç bayanların birbirine uyumu için önemli olduğunu söyledi. İnsanlık vazifesini yerine getirdiklerini vurgulayan İl Müdürü Demir,"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyada yaşanan olaylar göstermiştir ki, bir olacağız, birlikte olacağız. Mülteci konumuna gelenler tek bir şey isterler sıcak bir yuva ve hayatlarını evlerine dönünceye kadar idame ettirecekleri bir imkan. Bunu onlara sunmak bizim insanlık görevimiz. Aynı zamanda inancımızın, medeniyetimizin gereğidir. Bunun derinliğini iyi anlamamız gerekiyor. Biz bunu bir karşılık bekleyerek yapmıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu sıkıntılar yaşanmaya başladığında ne dedi. 'Kapımıza gelen her mazluma biz kapımızı açarız. Bu bizim insanlık vazifemiz, İslami vazifemiz' Dolayısıyla bu anlamdaki çalışmalarımızda sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ise Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN) Proje Sorumlusu Seda Okuyucu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türk ve Suriyeli bayanlara malzemeleri dağıttı. Malzeme dağıtımın ardından başlayan eğitimde, renkli görüntüler yaşandı. - GAZİANTEP