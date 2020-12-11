Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden çağrı, "3'ten 93'e herkesi spora bekliyoruz"
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden çağrı, "3'ten 93'e herkesi spora bekliyoruz"

11.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:32
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden çağrı,

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yenileme çalışması tamamlanan atletizm pistinde vatandaşları spor yapmaya beklediklerini duyurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yenileme çalışması tamamlanan atletizm pistinde vatandaşları spor yapmaya beklediklerini duyurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımıza ve sporcularımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına yenileme çalışması yapılarak daha modern bir tesis haline gelen Atletizm Pistimize 3'ten 93'e herkesi spora bekliyoruz" dedi.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Atletizm Pistimizde yenileme çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın ve sporcularımızın hizmetine açtık. Yenileme çalışmaları sonrası daha modern bir tesis haline gelen ve 7/24 açık olan Atletizm Pistimizde artık vatandaşlarımız kartlı geçiş sistemi ile istedikleri zaman spor yapabilecek. Kart çıkarmak isteyen vatandaşlarımız İl Müdürlüğümüze başvurarak ücretsiz bir şekilde kartlarını çıkartıp tesisimizden faydalanabilecek, buradan 3'ten 93'e herkesi spor yapmak için tesislerimize davet ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden çağrı, '3'ten 93'e herkesi spora bekliyoruz'
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden çağrı, '3'ten 93'e herkesi spora bekliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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