Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli yüzücülerle bir araya geldi
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli yüzücülerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli yüzücülerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücülerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücülerle buluştu.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve organizasyonun başından beri milli sporcuları yalnız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, bu kez milli yüzücülerle görüştü.

Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yüzme müsabakalarını izleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarışmaların ardından milli sporcular Emre Sakçı, Baturalp Ünlü, Berke Saka, Ümit Can Güreş, Yiğit Arslan, Beril Böcekler, Deniz Ertan, Defne Taçyıldız ve Merve Tuncel ile sohbet etti.

Görüşmede Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ile Yüzme Milli Takımı antrenörleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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