: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu derbi'de

23.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:33

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

Bakan Kasapoğlu, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in yan yana gelmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanan derbi karşılaşmasını izledi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'de izledi.

Kaynak: AA

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