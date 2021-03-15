Gençlik Spor İl Müdürlüğü şehit madenci formalarına destek verdi
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Gençlik Spor İl Müdürlüğü şehit madenci formalarına destek verdi

15.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:38
Gençlik Spor İl Müdürlüğü şehit madenci formalarına destek verdi

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Kömürspor şehit madenci formalarından 103 adet alarak takıma destek oldu.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Kömürspor şehit madenci formalarından 103 adet alarak takıma destek oldu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Yönetimi kulübe maddi gelir sağlamak amacıyla grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci anısına şehit madenci forması bastırmıştı. Kırmızı-lacivertli taraftarlar da formalar yoğun ilgi göstermişti. Son olarak formalara Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü destek verdi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel yönetiminde personeller 103 forma alarak takıma destek verdi. Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Devrek İlçe Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Zafer Can formaları teslim aldı. Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, desteklerinden dolayı Gençlik Spor ailesine teşekkür ederek, bu desteğin herkese örnek olmasını belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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