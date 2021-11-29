Gençlik merkezi gönüllü gençleri, minik öğrencilere çevre bilincini aşıladı

MANİSA (İHA) - Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, "Gençlik Merkezleri Yunus Emre Gönüller Yapmaya Geldik" projesi kapsamında öğrencilere yönelik çevre bilinci farkındalığını oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Manisa'da küçük yaştaki çocuklara çevre bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, "Gençlik Merkezleri Yunus Emre Gönüller Yapmaya Geldik" projesi hazırlandı. Proje kapsamında gönüllü gençler Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'nde bulunan Ahmet Ferit Giritligil İlkokulu'daki öğrencilerle bir araya gelerek okulun bahçesinde ve çevresindeki çöpleri topladı. Etkinlikte daha sonra öğrencilere suyun ve çevrenin hikayesi adlı boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğayı korumak, yaşadığımız çevredeki ortak kullanım alanlarını paylaşmak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Bu amaçla Gençlik merkezlerimizde gönüllü gençlerimizin katılımıyla etkinlikler düzenleyerek, çocuklarımıza çevrenin bir parçası olduklarını hatırlatmak istiyoruz. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın doğa sevgisi ile büyümelerine katkıda bulunmak için çeşitli faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - MANİSA