Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasından sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasından sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre başkent ekibi, günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı. Daha sonra gol çalışması yapan futbolcular, günü dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor karşılaşması, 15 Şubat Salı günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor