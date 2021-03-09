Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
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Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

09.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:07

Süper Lig takımlarından Gençlerbilriği'nde ayrılık kararı resmileşti. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu. Mehmet Altıparmak, bu sezon Süper Lig'de görevine son verilen 24. teknik adam oldu.

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.

Mehmet Altıparmak, Süper Lig'de görevine son verilen 24. teknik adam olurken, kırmızı-siyahlılar, bu sezon sadece 5 galibiyet aldı ve ligde 21 puanla son sırada yer aldı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ BEKLENİYOR

Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında İbrahim Üzülmez'in takımın başına geçmesi bekleniyor.

Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Haber Yorumları (2)
FATİH SAYKAL: bırakın ben yöneteyim gerçekten lig de tutarım
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İZMİRLİ: teknik direktör yerine yönetim değiştirin. cahilden takım başkanı olmaz.
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