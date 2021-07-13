Gençlerbirliği, sağlık kontrolünden geçti
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Gençlerbirliği, sağlık kontrolünden geçti

Gençlerbirliği, sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği'nde yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği'nde yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği'nin yeni sezonda sağlık sponsoru Medicana International Ankara Hastanesi oldu. TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği Kulübü sporcuları, kulüp teknik direktörü Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek, Medicana International Ankara Hastanesi'nde sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Kulüp, detaylı kan tetkiklerinin ardından; iç hastalıkları, genel cerrahi, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji ve solunum sistemleri muayenesinden geçti. Hastanenin sporcu sağlığı konusunda uzman hekim kadrosuyla görüşen sporcular, fotoğraf çekiminin ardından hastaneden ayrıldı. - ANKARA

Gençlerbirliği, sağlık kontrolünden geçti
Gençlerbirliği, sağlık kontrolünden geçti
Gençlerbirliği, sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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