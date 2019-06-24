Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollarını ayırırken, ilk transferini de gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollarını ayırırken, ilk transferini de gerçekleştirdi.
Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Spor Toto Süper Lig'e yükselen kırmızı siyahlılar, Hatayspor'dan ayrılan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imzaladı. Yönetim cephesinden, Kaplan'ın raporu doğrultusunda transferlerin devam edeceği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.