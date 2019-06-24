Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollarını ayırırken, ilk transferini de gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollarını ayırırken, ilk transferini de gerçekleştirdi.
Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Spor Toto Süper Lig'e yükselen kırmızı siyahlılar, Hatayspor'dan ayrılan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imzaladı. Yönetim cephesinden, Kaplan'ın raporu doğrultusunda transferlerin devam edeceği kaydedildi.
Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Spor Toto Süper Lig'e yükselen kırmızı siyahlılar, Hatayspor'dan ayrılan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imzaladı. Yönetim cephesinden, Kaplan'ın raporu doğrultusunda transferlerin devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri