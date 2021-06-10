Gençlerbirliği'nde yeni yönetim İlhan Cavcav'ın kabrini ziyaret etti

Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı Mehmet Niyazi Akdaş ile yönetim kurulu üyeleri, İlhan Cavcav'ın kabrini ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı Mehmet Niyazi Akdaş ile yönetim kurulu üyeleri, İlhan Cavcav'ın kabrini ziyaret etti.

Bugün yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Akdaş, İlhan Cavcav'ın Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında duygusal bir konuşma yaptı.

Akdaş, ettiği duanın ardından "Emanetin emin ellerde, bu kulübü tekrar layık olduğu yerlere çıkaracağız, bu kulübü yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar