Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu kaybedilen Gaziantep FK maçından sonra gözyaşlarına boğuldu

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Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, 10 kişi kaldıktan sonra 1-0'dan geri döndü ve Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Yaptığı hata ile beraberlik golüne sebep olan ve galibiyetin kaçmasının aktörlerinden biri haline gelen Arda Kızıldağ, maç sonrası soyunma odasına bir süre gitmeyerek sahada kaldı ve gözyaşlarına boğuldu.

Gaziantep FK'nın attığı beraberlik golünde yaptığı hata ile maça damga vuran Gençlerbirliği'nin genç oyuncularından Arda Kızıldağ müsabaka sonra soyunma odasına bir süre gitmeyerek sahada kaldı.

HATASIYLA MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

59'uncu dakikada kalecisi Nordfeldt'e topu vermek isterken yaptığı pas kısa düşen ve bu hatanın sonucunda takımının sahadan olası puanla ayrılmasına hatta galibiyeti kaçırmasına neden olan 22 yaşındaki futbolcu Arda Kızıldağ karşılaşma sonrası gözyaşlarına boğulduğu gözlendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

10 kişi kalan rakibine adeta hem golü hem de 3 puanı armağan eden Arda Kızıldağ, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve takım arkadaşlarının tesellisine rağmen kendine gelemezken soyunma odasına da ağlayarak gitti.