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Gençlerbirliği'ne İsveçli kaleci

Gençlerbirliği, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City forması giyen İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

14.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:42
Gençlerbirliği'ne İsveçli kaleci
Gençlerbirliği, Championship ekiplerinden forması giyen İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, İsveçli file bekçisi Kristoffer Nordfeldt'ı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon İngiltere Championship ekiplerinden Swansea forması ile 22 karşılaşmaya çıkmıştı.Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Kristoffer Nordfeldt  transferine ilişkin şu ifadelerde bulundu: "Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt'te karar kıldık. Transferde kulübümüzün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık. Gençlerbirliği kalesini daha önce başarıyla korumuş İsveçli kalecilerimiz Dahlin ve Hopf gibi Nordfeldt'in de kısa sürede takımıza uyum sağlayarak kendisini camiamıza kabul ettireceğine inanıyoruz."


Kaynak: DHA
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